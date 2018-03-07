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Ученый развенчал миф о том, что некоторые нации счастливее других

Новое исследование Австралийского национального университета (ANU) оспаривает идею о том, что граждане некоторых стран более счастливы, чем другие, полагая, что неравенство внутри стран оказывает большее влияние на счастье людей.

Ученый развенчал миф о том, что некоторые нации счастливее других


Автор исследования доктор Ричард Бернс сказал, что результаты сомневаются в полезности и достоверности сравнений счастья между народами.

«Многие из известных счастливых стран, таких как Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Нидерланды, часто сообщают о показателях самоубийств и психических расстройств, которые входят в число 15-25% мировых стран». – сообщает Бернс.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что счастье людей может быть улучшено, если правительства обратятся к неравенству в своих странах, улучшив соотношение прожиточного минимума и стоимости жизни.

«Результаты показали, что если государственная политика способствовала бы повышению способности людей комфортно жить на их доходы, это может привести к улучшению счастья людей», - рассказал Бернс.

Используя многонациональное исследование 23 европейских стран с 11 различными показателями благосостояния, д-р Бернс рассмотрел, насколько уровень чувства счастья отличалось между странами. Показатели благополучия включали жизнеспособность, самооценку, цель, доверие и принадлежность, а также удовлетворенность жизнью.

Д-р Бернс также исследовал, были ли различия в счастье более тесно связаны с факторами между странами или различия между людьми внутри стран повлияли на их счастье.Различия между анализируемыми странами включали валовой внутренний продукт, уровень безработицы и уровень доверия к судебным и политическим системам.

«Независимо от того, в каких странах живут граждане, какая у них цель и жизненная позиция, показатели счастья людей в действительности не связаны с нацией, в которой они живут», - сказал д-р Бернс.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:29
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