AliExpress запускает программу лояльности для покупателей из России

Как указано в сообщениях специалистов, по условиям AliExpress, российские покупатели будут разделены на 4 уровневые категорий. Среди них будет присваиваться ранжирование, соответствующее «серебряному», «золотому», «платиновому» и «бриллиантовому» уровням. Статус юзеров будет зависеть от частоты проведенных заказов, их стоимости и целом ряде других учетных факторов. Получение соответствующей отметки в рамках указанной программы лояльности, повлияет на выделение различных бонусов и скидок. Добавится и возможность участия в распродажах закрытого характера, с возможностью экономии до 90%.Изначально, до заявлений о новом проекте, на AliExpress покупатели отмечались присвоением уровней - A, B, и C, но данный учет только соответствовал полученным заказам. Приблизительно 15 тысяч пользователей из России, имеют полное право на получение «бриллиантового» статуса. Причем покупки совершаются 50% из них, еженедельно. Руководством сервиса планируется значительное увеличение количества клиентов, посредством внедрения программы лояльности. Эксперты АКИТ провели исследования, результаты которых показали, что размер среднего чека россиян, составляет сумму 3,4 тыс. рублей.