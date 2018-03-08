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AliExpress запускает программу лояльности для покупателей из России

Представителями известной компании AliExpress, заявлено про подготовку к запуску программы лояльности, которая будет направленна на покупателей, представляющих Россию. Разработанный проект для пользователей, начнет действовать на одной из самых популярных товарных площадок, с 28 марта.

Как указано в сообщениях специалистов, по условиям AliExpress, российские покупатели будут разделены на 4 уровневые категорий. Среди них будет присваиваться ранжирование, соответствующее «серебряному», «золотому», «платиновому» и «бриллиантовому» уровням. Статус юзеров будет зависеть от частоты проведенных заказов, их стоимости и целом ряде других учетных факторов. Получение соответствующей отметки в рамках указанной программы лояльности, повлияет на выделение различных бонусов и скидок. Добавится и возможность участия в распродажах закрытого характера, с возможностью экономии до 90%.
AliExpress запускает программу лояльности для покупателей из России


Изначально, до заявлений о новом проекте, на AliExpress покупатели отмечались присвоением уровней - A, B, и C, но данный учет только соответствовал полученным заказам. Приблизительно 15 тысяч пользователей из России, имеют полное право на получение «бриллиантового» статуса. Причем покупки совершаются 50% из них, еженедельно. Руководством сервиса планируется значительное увеличение количества клиентов, посредством внедрения программы лояльности. Эксперты АКИТ провели исследования, результаты которых показали, что размер среднего чека россиян, составляет сумму 3,4 тыс. рублей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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