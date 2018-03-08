Виктория Одинцова в купальнике поделилась соблазнительным роликом

В своем аккаунте Одинцова разместила достаточно пикантное видео, снятое в бассейне. На ролике модель, облачившись в открытый купальник белого цвета, под музыку плавно двигается, демонстрируя достоинства своей фигуры. Знаменитость, размахивая влажными волосами, то окунается в воду, то обратно выныривает. Из подписи к посту становится понятно, что съемки проходили в Пхукете.У множества фанатов Виктории Одинцовой обнародованный ролик вызвал настоящий восторг, и много положительных комментариев касательно пышных форм и стройного тела знаменитости. Видеоролик в течение двух часов сумел собрать более 198 тысяч отметок «Мне нравится» и около 700 восхитительных комментариев от многочисленных поклонников звезды.