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Первого сентября российские школьники получат «Билет в будущее»

В начале учебного нового года в РФ запускают профориентационное масштабное тестирование для учеников 6 – 11 классов.

Первого сентября российские школьники получат «Билет в будущее»

На территории РФ в начале учебного года начинается проект, касающийся профориентации школьников, обучающихся с 6 по 11 касс. Новый проект отличается своей масштабностью. В разработке тестов также принимали участие профессиональные представители реального сектора. В проекте под названием «Билет в будущее» акцент сделан был на цифровую экономику, а также профессии, которые связаны с ИТ-технологиями. В свою очередь каждый участник на себя примерит минимум по 2 профессии из 2-ух блоков, аналоговые и цифровые. По цифровым специальностям запланировали онлайн-курсы с педагогами, продолжительностью до месяца. А вот по аналоговым планируется практика на площадке, в районе 1,5 – 4 ч.

В текущем феврале согласно итогам форума «Наставник» данную инициативу поручил реализовать российский президент Владимир Путин.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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