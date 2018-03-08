72-летняя Хелен Миррен поделилась честным фото без макияжа

Хелен умеет стареть красиво, а также не боится предстать перед своими фанатами полностью без косметики. Семидесятидвухлетняя актриса опубликовала в рамках Instagram несколько фото того, как готовилась на церемонию вручения «Оскар». На одной публикации на лице артистки нет ни грамма косметики, а на другой она в процессе сборов. Снимки Миррен восхитили её фанатов. Они отметили, что даже без грима актриса всё равно очень красивая.На красной дорожке Хелен появилась в платье Reem Acra синего цвета. Образ знаменитости дополнил темно-синий клатч и роскошные украшения с большими сапфирами. Наряд артистки, которая вручала статуэтку за «Лучшую мужскую роль», признали самым элегантным на церемонии.