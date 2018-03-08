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Виктория Лопырева и Николай Басков задумываются о ребёнке

Виктория Лопырева и Николай Басков пока по-прежнему не могут определиться с датой своего бракосочетания. Однако Басков заявил, что они уже задумываются об общем ребёнке.

Виктория Лопырева и Николай Басков задумываются о ребёнке

Николай Басков в интервью поведал о текущем положении дел в личной жизни. Ещё осенью прошедшего года у певца должна была состояться свадьба с Викторией Лопыревой, однако некоторые обстоятельства вынудили пару перенести торжество. Николай рассказал, что он с Викторией настолько загружены работой, что сейчас даже не часто встречаются, а касательно свадьбы речь вообще не идёт. Но от своего намерения жениться на Лопыревой артист не отказывается, при этом мечтает о совместных детях.

Также Басков рассказал о расставании с предыдущей возлюбленной Софи Кальчевой. По словам исполнителя песен, они сумели сохранить хорошие отношения, а их расставание возникло само собой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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