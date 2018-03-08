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«ВКонтакте» запустят платежную систему VK Pay

В социальной сети «Вконтакте» будет доступна собственная платежная система, которую назвали VK Pay. Данная система будет базироваться на уже существующей программе переводов денежных средств.

Уже известно, что пользователи новой системы смогут с легкостью переводить и выводить деньги, оплачивать разнообразные услуги. Месячный лимит вывода средств ограничивается 200 тысячами рублей.
«ВКонтакте» запустят платежную систему VK Pay

Кроме того, система включает в себя опцию мотивации пользователей благодаря кэшбекам. Партнеры данной платежной системы смогут создавать специальные приложения-витрины в рамках «Вконтакте», чтобы в будущем вывести аудиторию на сайт своей компании. В VK Pay пользователи смогут общаться между собой и воплощать свои рекламные идеи.

Еще два года назад в социальной сети начал функционировать сервис для денежных переводов. Главной функцией данного сервиса было то, что отправитель не должен указывать номер карты получателя, а перевести можно было до 75 тысяч рублей за один раз.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 01:00
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