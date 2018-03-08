«ВКонтакте» запустят платежную систему VK Pay

Уже известно, что пользователи новой системы смогут с легкостью переводить и выводить деньги, оплачивать разнообразные услуги. Месячный лимит вывода средств ограничивается 200 тысячами рублей.Кроме того, система включает в себя опцию мотивации пользователей благодаря кэшбекам. Партнеры данной платежной системы смогут создавать специальные приложения-витрины в рамках «Вконтакте», чтобы в будущем вывести аудиторию на сайт своей компании. В VK Pay пользователи смогут общаться между собой и воплощать свои рекламные идеи.Еще два года назад в социальной сети начал функционировать сервис для денежных переводов. Главной функцией данного сервиса было то, что отправитель не должен указывать номер карты получателя, а перевести можно было до 75 тысяч рублей за один раз.