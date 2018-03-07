Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются «волшебством» даже на девятом месяце беременности

«А чё здесь такого? Это ничему не вредит, пусть занимаются, здоровье позволяет!», «Я не удивлена, что она не может без «волшебства» - отметили поклонники молодежного телепроекта «Дом 2».

Недавно стало известно, что ребята поучаствовали в съемках ток-шоу «Агент 003», где Дмитрию представилась уникальная возможность побывать в теле беременной женщины.По словам «брендов проекта», благодаря подобному эксперименту парень сполна осознал, что чувствует беременная женщина и теперь с особым вниманием поддерживает свою супругу. Ребята рассказали и о своем удивительном увлечении.Судя по словам Ольги, несмотря на то, что девушка находится на последних сроках беременности, они с Димой продолжают «заниматься волшебством».К слову, откровения парочки пришлись по душе лишь немногим. Антифанаты шокированы сексуальной озабоченностью Рапунцель и удивлены, как еще Оля не додумалась разместить в Сети этот стыд и срам.