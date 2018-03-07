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В Татарстане выпукают 30 самолетов Т-500

30 единиц специализированного воздушного судна Т-500, предназначенного для авиахимработ, выпустит на протяжении текущего года ОНПП «Технология», которая входят в холдинг «РТ-Химкомпозит».

В Татарстане выпукают 30 самолетов Т-500

Технику выпустят по стратегии направленной на увеличение объема гражданской продукции. Т-500 создали на базе современных казанских разработок, представив впервые авиационное судно в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017. Презентуя данный вид техники, подписали соглашение между госкорпорацией «Ростех» и Татарстаном касательно серийного выпуска самолёта в Казани. На будущее проект является рассчитанным на выпуск примерно до 120 самолётов к 2019 году. Т-500 создали из композитных материалов, высокопрочного остекления. Его можно эксплуатировать вне аэродромов. Его оснащают парашютной быстродействующей системой спасения.

Самолет будут использовать для обследования промобъектов, мониторинга окружающей̆ среды, обработки лесов от вредителей, на гидрометеорологические явления, ликвидации разливов нефтепродуктов.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
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