Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников Ольги Бузовой

«Как юморист я бываю достаточно саркастичным и, конечно, могу кого-то задеть. Но публичные люди, даже если обижаются, виду обычно не подают. Но те, кто за ними следует, пользуясь анонимностью соцсетей, могут полить грязью», - рассказала Галкин.

Артист изображает завтраки Яны Рудковской или же обращается к Ольге Бузовой. Журналисты поинтересовались у мужчины, не обижаются ли звезды, узнав себя в его публикациях.Максим рассказал, что в случае с Рудковской все прошло мирно. Однако немного по-другому отреагировали фанаты Ольги Бузовой. По словам Галкина, ничего плохого про знаменитую телеведущую он не сказал, и даже в чем-то поддержал ее, вот только сделал это несколько завуалировано, к тому же еще и на французском языке.Мужчина имел неосторожность обратиться в адрес поклонников Бузовой словами Шарля Бодлера. В итоге, они не стали вникать в содержание стихотворения, а восприняли лишь выражение лица пародиста. Пользователям Сети показалось, что лицо Максима Галкина недоброе и, что он что-то замыслил против их любимицы.В связи с этим в комментариях на артиста обрушился шквал критики.