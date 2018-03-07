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Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников Ольги Бузовой

Не секрет, что Максим Галкин довольно часто пародирует в Инстаграме известных людей.
Артист изображает завтраки Яны Рудковской или же обращается к Ольге Бузовой. Журналисты поинтересовались у мужчины, не обижаются ли звезды, узнав себя в его публикациях.

Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников Ольги Бузовой

Максим рассказал, что в случае с Рудковской все прошло мирно. Однако немного по-другому отреагировали фанаты Ольги Бузовой. По словам Галкина, ничего плохого про знаменитую телеведущую он не сказал, и даже в чем-то поддержал ее, вот только сделал это несколько завуалировано, к тому же еще и на французском языке.

Мужчина имел неосторожность обратиться в адрес поклонников Бузовой словами Шарля Бодлера. В итоге, они не стали вникать в содержание стихотворения, а восприняли лишь выражение лица пародиста. Пользователям Сети показалось, что лицо Максима Галкина недоброе и, что он что-то замыслил против их любимицы.

В связи с этим в комментариях на артиста обрушился шквал критики.

«Как юморист я бываю достаточно саркастичным и, конечно, могу кого-то задеть. Но публичные люди, даже если обижаются, виду обычно не подают. Но те, кто за ними следует, пользуясь анонимностью соцсетей, могут полить грязью», - рассказала Галкин.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:00
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