Coca-Cola возьмется за выпуск алкогольных напитков в Японии

Coca-Cola, как крупнейший производитель безалкогольных напитков, пошла на такой беспрецедентный шаг только на территории Японии.Потребителям продукции компании в других странах не стоит ждать от Coca-Cola алкогольных новинок.Глава японского отделения Coca-Cola Хорхе Гардуньо подчеркнул особенности потребительского рынка этой страны. И хотя рынки многих стран начинают мало чем отличаться от японского, однако культура этой страны продолжает быть особенной и уникальной. Из-за этого продукты, которые там рождаются, как правило, там и остаются, сказал господин Гардуньо.То же касается и слабоалкогольного напитка чжухай. Coca-Cola будет производить его только для внутреннего рынка Японии.