АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Coca-Cola возьмется за выпуск алкогольных напитков в Японии

За последние 125 лет Coca-Cola выпустит алкогольный напиток. Слабоалкогольный (3-8%) японский чжухай.

Coca-Cola возьмется за выпуск алкогольных напитков в Японии


Coca-Cola, как крупнейший производитель безалкогольных напитков, пошла на такой беспрецедентный шаг только на территории Японии.

Потребителям продукции компании в других странах не стоит ждать от Coca-Cola алкогольных новинок.

Глава японского отделения Coca-Cola Хорхе Гардуньо подчеркнул особенности потребительского рынка этой страны. И хотя рынки многих стран начинают мало чем отличаться от японского, однако культура этой страны продолжает быть особенной и уникальной. Из-за этого продукты, которые там рождаются, как правило, там и остаются, сказал господин Гардуньо.

То же касается и слабоалкогольного напитка чжухай. Coca-Cola будет производить его только для внутреннего рынка Японии.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Вчера, 23:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Астахов верит, что в ближайшем будущем
Григорий Лепс опубликовал милый фотоснимок со
Иосиф Пригожин и Валерия трогательно поздравили
«Яндекс» закрывает один из самых популярных
Татьяна Буланова рассказала о том, что бандиты
AliExpress запускает программу лояльности для
В Google начали предлагать Google Lens
Виктория Одинцова в купальнике поделилась
Первого сентября российские школьники получат
72-летняя Хелен Миррен поделилась честным фото
Виктория Лопырева и Николай Басков задумываются о
Исследователи США работают над созданием
«ВКонтакте» запустят платежную систему VK Pay
Марк Розовский ответил на обвинения в
Зонд Juno NASA обнаружил скопления гигантских
Дарья Пынзарь потеряла маникюрный бизнес
BlackBerry обвиняет в краже своих инноваций
NASA опубликовало снимок странных симметричных
В Татарстане выпукают 30 самолетов Т-500
Coca-Cola возьмется за выпуск алкогольных
NASA разработало план по уничтожению опасных
Настасья Самбурская продемонстрировала, как
Наталья Рудова устроила "газовую атаку" в Париже
Ученые: Земляне не получают посланий от
У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны
Ученые выявили, как именно рак мозга уклоняется
Вдова Марьянова ответила на критику своей
Российские эксперты назвали самые лучшие
Состав сверхтвердого алмаза подтвердил наличие на
Ученые предсказывают новую опасность от
Просмотреть все новости