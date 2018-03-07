Настасья Самбурская продемонстрировала, как элегантно шлёпнулась вниз по лестнице
Настасья Самбурская, являющаяся известной телеведущей и актрисой, продемонстрировала необычную публикацию, на которой запечатлено как элегантно на лестнице она упала вниз головой. Её сфотографировали, когда она уже лежала, при этом не могла пошевелиться.
Настасья неоднократно удивляла своих фанатов необычными публикациями. В этот раз знаменитая артистка показала снимок, на котором запечатлено её падение вниз головой на ступеньках. Фолловеры назвали это падение «элегантным». В Instagram Самбурской более 9 миллионов подписчиков. Для того чтобы данная аудитория не расходилась, актрисе необходимо регулярно удивлять своих поклонников. Именно поэтому в микроблоге артистки можно увидеть массу странных публикаций.
Девушка чтобы увеличить посещаемость своего аккаунта то раздвигает ноги, то кривляется. Фанаты посмеялись с падения артистки с лестницы. Всего за час её снимок смог собрать более 68 тысяч отметок «Мне нравится».
Настасья неоднократно удивляла своих фанатов необычными публикациями. В этот раз знаменитая артистка показала снимок, на котором запечатлено её падение вниз головой на ступеньках. Фолловеры назвали это падение «элегантным». В Instagram Самбурской более 9 миллионов подписчиков. Для того чтобы данная аудитория не расходилась, актрисе необходимо регулярно удивлять своих поклонников. Именно поэтому в микроблоге артистки можно увидеть массу странных публикаций.
Девушка чтобы увеличить посещаемость своего аккаунта то раздвигает ноги, то кривляется. Фанаты посмеялись с падения артистки с лестницы. Всего за час её снимок смог собрать более 68 тысяч отметок «Мне нравится».