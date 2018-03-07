Настасья Самбурская продемонстрировала, как элегантно шлёпнулась вниз по лестнице

Настасья неоднократно удивляла своих фанатов необычными публикациями. В этот раз знаменитая артистка показала снимок, на котором запечатлено её падение вниз головой на ступеньках. Фолловеры назвали это падение «элегантным». В Instagram Самбурской более 9 миллионов подписчиков. Для того чтобы данная аудитория не расходилась, актрисе необходимо регулярно удивлять своих поклонников. Именно поэтому в микроблоге артистки можно увидеть массу странных публикаций.Девушка чтобы увеличить посещаемость своего аккаунта то раздвигает ноги, то кривляется. Фанаты посмеялись с падения артистки с лестницы. Всего за час её снимок смог собрать более 68 тысяч отметок «Мне нравится».