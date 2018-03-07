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Наталья Рудова устроила "газовую атаку" в Париже

Наталья Рудова, являющаяся знаменитой актрисой, в рамках Instagram обнародовала очередную публикацию, на которой показала "газовую атаку".

Наталья Рудова устроила "газовую атаку" в Париже

Наталья Рудова в своём микроблоге Instagram выложила очередное фото, на котором запечатлена в чёрном бюстгальтере и джинсах. Актриса из баллончика лака для волос продемонстрировала "газовую атаку". Артистка, совмещая работу и отдых в Париже, не забывает постить публикации в Instagram. Под новым снимком Рудова поведала своим фанатам, что её визит во Францию был не только развлекательным, но и деловым. Наталья рассказала, что была на показе Парижской недели моды, а также познакомилась с креативным директором Wella Professionals.

В комментариях подписчики актрисы восторгаются её фигурой, а также задают вопросы касательно модели завышенных джинсов. Публикация за два часа сумела собрать около 52 тысяч отметок «Мне нравится» и более 90 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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