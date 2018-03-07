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Ученые создали пасту из жидкого металла для 3D-принтеров

Новый метод ученых, связанный с модификацией жидкого сплава металла, позволил преобразовать его в подходящий материал для использования в 3D-печати. Исследования проводились под руководством Йигита Менгюча, совместно со специалистами Университета штата Орегон.

Эксперименты ученых, заключались в добавлении частиц никеля в соответствующие сплавы, с целью придания составу консистенции пасты, в последующем используемой для печати. Как сам руководитель работ Йигита Менгюч, так и его подопечные инженеры Университета штата Орегон, основывали свои решения не на изучении конструкций 3D-принтеров, а свойствах самого итогового сплава.
Ученые создали пасту из жидкого металла для 3D-принтеров


Расходным материалом послужил галинстан, в комплексном составе с оловом, галлием и индием, которые обладают температурой плавления ниже уровня окружающей комнатной температуры. Для придания составу более вязких свойств, в него были добавлены хлопьевидные никелевые частицы , минимальный диаметр которых составлял 800, а максимальный семь микрометров.

Получив желаемый результат, учеными была доказана возможность использования сплава в качестве среднего слоя, между составом из двух эластичных полимеров. Таким образом, можно создавать конструкции форм из растягивающихся электронных схем, выдерживающих электричество высокого напряжения.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:15
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