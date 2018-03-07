Ученые создали пасту из жидкого металла для 3D-принтеров

Эксперименты ученых, заключались в добавлении частиц никеля в соответствующие сплавы, с целью придания составу консистенции пасты, в последующем используемой для печати. Как сам руководитель работ Йигита Менгюч, так и его подопечные инженеры Университета штата Орегон, основывали свои решения не на изучении конструкций 3D-принтеров, а свойствах самого итогового сплава.Расходным материалом послужил галинстан, в комплексном составе с оловом, галлием и индием, которые обладают температурой плавления ниже уровня окружающей комнатной температуры. Для придания составу более вязких свойств, в него были добавлены хлопьевидные никелевые частицы , минимальный диаметр которых составлял 800, а максимальный семь микрометров.Получив желаемый результат, учеными была доказана возможность использования сплава в качестве среднего слоя, между составом из двух эластичных полимеров. Таким образом, можно создавать конструкции форм из растягивающихся электронных схем, выдерживающих электричество высокого напряжения.