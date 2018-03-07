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Ученые: Земляне не получают посланий от пришельцев из-за космического мусора

Специалисты из США уверены, что земляне не получают послания от инопланетян из-за космического мусора, который постоянно летает вокруг нашей планеты. Дело в том, что мусора слишком много и из-за этого спутники сталкиваются с помехами, вследствие чего они не могут передать сигналы от инопланетных существ.

Ученые рассказывают, что инопланетяне находятся на огромном расстоянии от Земли, но благодаря своим развитым технологиям вполне могут связаться с людьми, но из-за космического мусора спутники на орбите нашей планеты не могут уловить этих сигналов.
Ученые: Земляне не получают посланий от пришельцев из-за космического мусора

Специалисты уверены, что данную проблему можно устранить с помощью усовершенствования технологий, благодаря которым будет происходить очистка орбиты от мусора. После очистки мусора необходимо разработать мощные технологии, предназначенные для фиксирования посланий из инопланетян. Ученые считают, что в будущем будут созданы технологии, которые будут искать и другие следы пришельцев.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:10
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