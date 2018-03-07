Ученые: Земляне не получают посланий от пришельцев из-за космического мусора

Ученые рассказывают, что инопланетяне находятся на огромном расстоянии от Земли, но благодаря своим развитым технологиям вполне могут связаться с людьми, но из-за космического мусора спутники на орбите нашей планеты не могут уловить этих сигналов.Специалисты уверены, что данную проблему можно устранить с помощью усовершенствования технологий, благодаря которым будет происходить очистка орбиты от мусора. После очистки мусора необходимо разработать мощные технологии, предназначенные для фиксирования посланий из инопланетян. Ученые считают, что в будущем будут созданы технологии, которые будут искать и другие следы пришельцев.