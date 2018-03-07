Потребительское кредитование искусственно ограничат

Из-за того, что в последнее время выросла кредитная активность банков по выдаче беззалоговых потребительских займов под высокие проценты, Банк России вводит для коммерческих кредитных учреждений повышенные коэффициенты риска для потребительских кредитов.Времени для адаптации и перестройки бизнес-модели коммерческих банков отпущено до 1 мая.То есть, после 1 мая беззалоговых кредитов станет меньше. Понятно, что розничная сеть от этого несколько пострадает, продажи снизятся.Проект соответствующего указания Центробанка содержит, в частности, такие цифры. За прошедший год рост ссудной задолженности составил 12,6% при среднемесячных темпах роста 19 процентов. Долговая нагрузка на население увеличивается непропорционально его доходам. И эта нагрузка накапливается как раз в части необеспеченного кредитования.Для выравнивания ситуации Центробанк установил шкалу коэффициента риска 1,1 для кредитов с полной их стоимостью 15–20%, а коэффициент риска 1,2 — для потребкредитов с ПСК 20–25 процентов.