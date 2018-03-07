АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Российские эксперты назвали самые лучшие смартфоны для красивых селфи

Представителями Роскачества, вместе с коллегами из ICRT опубликована подборка лучших современных смартфонов для селфи.

Российские эксперты назвали самые лучшие смартфоны для красивых селфи

Рейтинг в данном случае возглавил смартфон версии HTC Desire Eye. Данное устройство делает фотографии с отличным разрешением. В модели доступна вспышка, а также масштабирование и автофокус. К минусам устройства следует отнести слегка яркие цвета, а также небольшой цифровой шум непосредственно по краям изображений. Специалисты Роскачества отмечают, что самой высокой оценкой за качество селфи, которые сняты на все исследованные современные смартфоны, стала - 4,5. В свою очередь балл выше не смогла получить ни одна исследованная версия устройств.

Вместе с этим оценку в 4,5 смогла получить только версия HTC Desire Eye. А вот версии Sony Xperia XZ (Premium/Premium dual sim), Nokia 8, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, HTC U11 смогли получить четыре балла. В свою очередь данные результаты являются пока лучшими.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Астахов верит, что в ближайшем будущем
Григорий Лепс опубликовал милый фотоснимок со
Иосиф Пригожин и Валерия трогательно поздравили
«Яндекс» закрывает один из самых популярных
Татьяна Буланова рассказала о том, что бандиты
AliExpress запускает программу лояльности для
В Google начали предлагать Google Lens
Виктория Одинцова в купальнике поделилась
Первого сентября российские школьники получат
72-летняя Хелен Миррен поделилась честным фото
Виктория Лопырева и Николай Басков задумываются о
Исследователи США работают над созданием
«ВКонтакте» запустят платежную систему VK Pay
Марк Розовский ответил на обвинения в
Зонд Juno NASA обнаружил скопления гигантских
Дарья Пынзарь потеряла маникюрный бизнес
BlackBerry обвиняет в краже своих инноваций
NASA опубликовало снимок странных симметричных
В Татарстане выпукают 30 самолетов Т-500
Coca-Cola возьмется за выпуск алкогольных
NASA разработало план по уничтожению опасных
Настасья Самбурская продемонстрировала, как
Наталья Рудова устроила "газовую атаку" в Париже
Ученые: Земляне не получают посланий от
У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны
Ученые выявили, как именно рак мозга уклоняется
Вдова Марьянова ответила на критику своей
Российские эксперты назвали самые лучшие
Состав сверхтвердого алмаза подтвердил наличие на
Ученые предсказывают новую опасность от
Просмотреть все новости