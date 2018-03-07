Российские эксперты назвали самые лучшие смартфоны для красивых селфи
Представителями Роскачества, вместе с коллегами из ICRT опубликована подборка лучших современных смартфонов для селфи.
Рейтинг в данном случае возглавил смартфон версии HTC Desire Eye. Данное устройство делает фотографии с отличным разрешением. В модели доступна вспышка, а также масштабирование и автофокус. К минусам устройства следует отнести слегка яркие цвета, а также небольшой цифровой шум непосредственно по краям изображений. Специалисты Роскачества отмечают, что самой высокой оценкой за качество селфи, которые сняты на все исследованные современные смартфоны, стала - 4,5. В свою очередь балл выше не смогла получить ни одна исследованная версия устройств.
Вместе с этим оценку в 4,5 смогла получить только версия HTC Desire Eye. А вот версии Sony Xperia XZ (Premium/Premium dual sim), Nokia 8, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, HTC U11 смогли получить четыре балла. В свою очередь данные результаты являются пока лучшими.
Рейтинг в данном случае возглавил смартфон версии HTC Desire Eye. Данное устройство делает фотографии с отличным разрешением. В модели доступна вспышка, а также масштабирование и автофокус. К минусам устройства следует отнести слегка яркие цвета, а также небольшой цифровой шум непосредственно по краям изображений. Специалисты Роскачества отмечают, что самой высокой оценкой за качество селфи, которые сняты на все исследованные современные смартфоны, стала - 4,5. В свою очередь балл выше не смогла получить ни одна исследованная версия устройств.
Вместе с этим оценку в 4,5 смогла получить только версия HTC Desire Eye. А вот версии Sony Xperia XZ (Premium/Premium dual sim), Nokia 8, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, HTC U11 смогли получить четыре балла. В свою очередь данные результаты являются пока лучшими.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:40