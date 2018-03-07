Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании фотошопа

«Антропоморфная рука легко поднимает до 10 кг груза и двигается как живая. Она может держать стакан, зубную щётку, ручку, лист бумаги, мягкие и твёрдые вещи, при этом не ломая их и удерживая предметы достаточно крепко. Не знала, что подобные вещи, которые помогают восстанавливаться после травм, делают у нас в стране», - подписала фото известная теледива.

На страничке в микроблоге Бузовой появилась новая фотография, которая вызвала бурное обсуждение среди ее поклонников. По мнению пользователей Сети, Ольга перетрудилась с фотошопом, и подписчики едва ее узнали.Позже знаменитость призналась, что за время гастролей сильно вымоталась, а потому хотела замаскировать следы своей усталости.