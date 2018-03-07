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Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании фотошопа

Не так давно известная певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась с гастролями по Дальнему Востоку и за этот период времени набрала пару лишних килограммов.

Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании фотошопа

На страничке в микроблоге Бузовой появилась новая фотография, которая вызвала бурное обсуждение среди ее поклонников. По мнению пользователей Сети, Ольга перетрудилась с фотошопом, и подписчики едва ее узнали.

«Антропоморфная рука легко поднимает до 10 кг груза и двигается как живая. Она может держать стакан, зубную щётку, ручку, лист бумаги, мягкие и твёрдые вещи, при этом не ломая их и удерживая предметы достаточно крепко. Не знала, что подобные вещи, которые помогают восстанавливаться после травм, делают у нас в стране», - подписала фото известная теледива.

Позже знаменитость призналась, что за время гастролей сильно вымоталась, а потому хотела замаскировать следы своей усталости.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:47
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