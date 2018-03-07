Вдова Марьянова ответила на критику своей внешности

в интервью поведала, что уже устала от критики касательно своей внешности. Вдова актёра не считает себя красивой, однако прожила счастливые годы в браке с Дмитрием Марьяновым. Со слов Ксении её покойный супруг часто ей говорил, что она самое красивое "страшко". Теперь после кончины Марьянова так называют девушку многие критики.Не так давно вдову крайне обидели слова Влада Топалова. Певец сказал, что его выворачивает от внешнего вида Бик. Жена знаменитого актёра поражена таким оскорблением. Она в недоумии, как артист может так говорить о ней, когда они небыли даже знакомы. Ксения заявила, что хоть и весит пятьдесят килограмм, имеет маленькую грудь, а также не восхитительную внешность, однако никто не имеет права так её оскорблять. Бик и Марьянов поженились второго сентября 2015 года. В 2017 году актер по дороге в клинику скоропостижно умер от тромбоэмболии.