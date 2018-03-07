АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Вдова Марьянова ответила на критику своей внешности

Покойный актёр Дмитрий Марьянов называл свою возлюбленную "страшко".


Вдова Марьянова ответила на критику своей внешности
в интервью поведала, что уже устала от критики касательно своей внешности. Вдова актёра не считает себя красивой, однако прожила счастливые годы в браке с Дмитрием Марьяновым. Со слов Ксении её покойный супруг часто ей говорил, что она самое красивое "страшко". Теперь после кончины Марьянова так называют девушку многие критики.

Не так давно вдову крайне обидели слова Влада Топалова. Певец сказал, что его выворачивает от внешнего вида Бик. Жена знаменитого актёра поражена таким оскорблением. Она в недоумии, как артист может так говорить о ней, когда они небыли даже знакомы. Ксения заявила, что хоть и весит пятьдесят килограмм, имеет маленькую грудь, а также не восхитительную внешность, однако никто не имеет права так её оскорблять. Бик и Марьянов поженились второго сентября 2015 года. В 2017 году актер по дороге в клинику скоропостижно умер от тромбоэмболии.
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Астахов верит, что в ближайшем будущем
Григорий Лепс опубликовал милый фотоснимок со
Иосиф Пригожин и Валерия трогательно поздравили
«Яндекс» закрывает один из самых популярных
Татьяна Буланова рассказала о том, что бандиты
AliExpress запускает программу лояльности для
В Google начали предлагать Google Lens
Виктория Одинцова в купальнике поделилась
Первого сентября российские школьники получат
72-летняя Хелен Миррен поделилась честным фото
Виктория Лопырева и Николай Басков задумываются о
Исследователи США работают над созданием
«ВКонтакте» запустят платежную систему VK Pay
Марк Розовский ответил на обвинения в
Зонд Juno NASA обнаружил скопления гигантских
Дарья Пынзарь потеряла маникюрный бизнес
BlackBerry обвиняет в краже своих инноваций
NASA опубликовало снимок странных симметричных
В Татарстане выпукают 30 самолетов Т-500
Coca-Cola возьмется за выпуск алкогольных
NASA разработало план по уничтожению опасных
Настасья Самбурская продемонстрировала, как
Наталья Рудова устроила "газовую атаку" в Париже
Ученые: Земляне не получают посланий от
У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны
Ученые выявили, как именно рак мозга уклоняется
Вдова Марьянова ответила на критику своей
Российские эксперты назвали самые лучшие
Состав сверхтвердого алмаза подтвердил наличие на
Ученые предсказывают новую опасность от
Просмотреть все новости