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Рейтинг Владимира Путина изменился в ряде городов

Как следует из результатов телефонного опроса жителей Москвы и Санкт-Петербурга, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг Владимира Путина в обеих столицах за последний месяц снизился с 69,7% в январе до 57,1 процента в феврале 2018 года.

Рейтинг Владимира Путина изменился в ряде городов


В других городах-миллиониках в конце 2017 года рейнинг нынешнего президента РФ и претендента в следующие тоже упал на 12 процентов.
Что касается городов с количеством населения от полумиллиона до 950 тысяч, то в них рейтинг Путина отличается своей стабильностью.
Снижение популярности Путина в многомиллионных городах Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМа, объясняет тем, что люди там меньше подвержены страху административного давления, они располагают большей и более всесторонней информацией, и все это сказывается на том, что москвичи, питерцы и другие более критично относятся к власть придержащим.

71,6% из числа опрошенных сказали, что точно придут на выборные участки, 10 процентов — скорее придут, чем нет; 4,5% респондентов точно не будут голосовать, 2,5%, скорее всего не будут.
Политика
Добавил: George21 Вчера, 22:20
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