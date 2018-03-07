Рейтинг Владимира Путина изменился в ряде городов

В других городах-миллиониках в конце 2017 года рейнинг нынешнего президента РФ и претендента в следующие тоже упал на 12 процентов.Что касается городов с количеством населения от полумиллиона до 950 тысяч, то в них рейтинг Путина отличается своей стабильностью.Снижение популярности Путина в многомиллионных городах Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМа, объясняет тем, что люди там меньше подвержены страху административного давления, они располагают большей и более всесторонней информацией, и все это сказывается на том, что москвичи, питерцы и другие более критично относятся к власть придержащим.71,6% из числа опрошенных сказали, что точно придут на выборные участки, 10 процентов — скорее придут, чем нет; 4,5% респондентов точно не будут голосовать, 2,5%, скорее всего не будут.