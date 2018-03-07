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Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не комментировать ее публикации в Instagram

Скандально известная актриса и телеведущая Настасья Самбурская очень резко отреагировала на комментарий экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони.

В своем Instagram звезда сериала «Универ» в привычной манере написала пост о том, какое удовлетворение получает после отправки очередной партии хейтеров в черный список.

Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не комментировать ее публикации в Instagram

Вика посмеялась над своеобразным юмором Настасьи и написала в комментариях, что никогда не блокирует своих злопыхателей, чтоб они мучались от зависти.

Казалось бы, ничего такого, но Самбурской не понравилось, что Боня пишет под ее постами. В ответ на комментарий актриса заявила, что никогда не дружила с ней и попросила не пиариться за ее счет.

Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не комментировать ее публикации в Instagram

Знаменитость объяснила, что комментарий, который оставила Виктория, будет высвечиваться у подписчиков в самом низу, они будут его видеть и переходить на ее страницу.

«Находите себе подписчиков другим способом, ок?)», - потребовала в заключении она.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:06
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