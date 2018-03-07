Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не комментировать ее публикации в Instagram

«Находите себе подписчиков другим способом, ок?)», - потребовала в заключении она.

В своем Instagram звезда сериала «Универ» в привычной манере написала пост о том, какое удовлетворение получает после отправки очередной партии хейтеров в черный список.Вика посмеялась над своеобразным юмором Настасьи и написала в комментариях, что никогда не блокирует своих злопыхателей, чтоб они мучались от зависти.Казалось бы, ничего такого, но Самбурской не понравилось, что Боня пишет под ее постами. В ответ на комментарий актриса заявила, что никогда не дружила с ней и попросила не пиариться за ее счет.Знаменитость объяснила, что комментарий, который оставила Виктория, будет высвечиваться у подписчиков в самом низу, они будут его видеть и переходить на ее страницу.