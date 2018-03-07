Обновленные универсал и хэтчбек Skoda Fabia представили в Женеве

В экстерьере Skoda Fabia появилась иная оптика, новый капот и колёсные диски диаметром 18 дюймов. В интерьере хэтчбека появилась обновлённая приборная панель, другие передние кресла и модернизированный мультимедийный комплекс. Также в оснащение входит пассивная и активная система безопасности, мониторинг слепых зон, автоматический парковщик, система аварийного торможения и предотвращения столкновений.В моторной линейке обновлённых универсала и хэтчбека Skoda Fabia больше не будет дизельных моторов. Теперь автомобиль будут комплектоваться только бензиновыми агрегатами производительностью 60, 75 и 110 лошадиных сил.На данный момент чешские производители подумывают о возрождении высокопроизводительного хэтчбекаSkoda Fabia RS.