Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила концерт в Липецке

«Врач запретил ходить 5 дней, но слишком поздно было переносить концерт. Я не могу без вас и без сцены», - сообщила артистка в своем Инстаграме.

Оказав необходимую помощь артистке, медики категорически запретили девушке ходить на протяжении пяти ближайших дней. Вот только отменять ближайшие концерты было уже поздно.Теледива решительно настроена выступить в Липецке, куда она и отправилась, ведь ее ждут любимые поклонники, а подвести их она не может себе позволить.Также, Бузова пообещала, что везет для своих фанатов эксклюзивные диски и свитшоты от olgabuzova_design.Напоминаем, что уже завтра, 8 марта состоится выпуск нового трека певицы «Она не боится». Многочисленная армия поклонников Ольги Бузовой уже делает предзаказы на новую композицию.Вдобавок, певица пообещала в скором времени презентовать не только второй сольный альбом, но и представить новое шоу, которое намерена показать поклонникам во многих городах и странах.