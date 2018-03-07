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Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила концерт в Липецке

Как стало недавно известно, во время своего гастрольного тура по Дальнему Востоку известная певица Ольга Бузова получила травму колена.

Оказав необходимую помощь артистке, медики категорически запретили девушке ходить на протяжении пяти ближайших дней. Вот только отменять ближайшие концерты было уже поздно.

Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила концерт в Липецке

Теледива решительно настроена выступить в Липецке, куда она и отправилась, ведь ее ждут любимые поклонники, а подвести их она не может себе позволить.

«Врач запретил ходить 5 дней, но слишком поздно было переносить концерт. Я не могу без вас и без сцены», - сообщила артистка в своем Инстаграме.

Также, Бузова пообещала, что везет для своих фанатов эксклюзивные диски и свитшоты от olgabuzova_design.

Напоминаем, что уже завтра, 8 марта состоится выпуск нового трека певицы «Она не боится». Многочисленная армия поклонников Ольги Бузовой уже делает предзаказы на новую композицию.

Вдобавок, певица пообещала в скором времени презентовать не только второй сольный альбом, но и представить новое шоу, которое намерена показать поклонникам во многих городах и странах.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:49
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