АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним весом

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что фигура экс-участника «Дома-2» Антона Гусева далека от идеала.

По словам очевидцев, несмотря на то, что молодой человек вместе со своей супругой Викторией Романец рассказывает о правильном питании и занимается спортом, его тело не имеет атлетическую форму.

Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним весом

Девушка, посещающая спортзал с Антоном, заявила, что он имеет серьезные проблемы с лишним весом. Однако весь его жир откладывается на боках и талии, а потому его не видно за мешковатыми футболками и пиджаками, в которых он фотографируется для подписчиков Instagram.

Узнав об этом хейтеры стали смеяться с Гусева, наконец сообразив, почему Романец называет его «пасочкой». А по мнению занимающихся спортом пользователей, Антон просто ходит в тренажерный зал для красивых селфи, а не для корректировки своей фигуры.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:47
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Ученые создали алгоритмы для сверхоборотных
Просмотреть все новости