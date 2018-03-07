Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним весом

По словам очевидцев, несмотря на то, что молодой человек вместе со своей супругой Викторией Романец рассказывает о правильном питании и занимается спортом, его тело не имеет атлетическую форму.Девушка, посещающая спортзал с Антоном, заявила, что он имеет серьезные проблемы с лишним весом. Однако весь его жир откладывается на боках и талии, а потому его не видно за мешковатыми футболками и пиджаками, в которых он фотографируется для подписчиков Instagram.Узнав об этом хейтеры стали смеяться с Гусева, наконец сообразив, почему Романец называет его «пасочкой». А по мнению занимающихся спортом пользователей, Антон просто ходит в тренажерный зал для красивых селфи, а не для корректировки своей фигуры.