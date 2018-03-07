С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший супруг Алексей Луговцов

Прошлые выходные исполнительница МакSим провела со своим бывшим мужем Алексеем Луговцовым на даче. Им компанию составила их общая дочка Саша и девочка от второго брака Маша. Марина и Алексей разошлись по обоюдному согласию шесть лет назад. Они длительное время пытались спасти свой брак, но сохранить семью у них не получилось.Данное воссоединение было из-за съемок нового клипа на композицию «Дура». По задумке влюбленные проводят свои выходные за городом. Съемки прошли на даче певицы в Подмосковье. На снимках Марина с Алексеем дурачатся, валяются в постели, танцуют под прекрасную музыку, а в конце видео сжигают вещи на костре.Съемки проходили достаточно легко, одну эпизодическую роль сыграла старшая дочка Саша. Ей очень понравился сам процесс, и она послушно выполняла все указания режиссера. Артистка сообщила, что на видео они сыграли самих себя.С Лешей у нее теперь замечательные отношения. Раньше все было немного иначе, поэтому она очень довольна, что сейчас они смогли преодолеть все препятствия и наладили отношения, а в результате получился такой клип-примирение.