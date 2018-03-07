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Собака едва не сорвала оперный спектакль в Китае

В китайской провинции Фуцзянь собака породы бордер-колли, выбежав на сцену, едва не сорвала оперный спектакль.

Собака едва не сорвала оперный спектакль в Китае


Во время театрального представления собака, оказавшись на подмостках сцены, ухватила за рукав одного из артистов. Тому пришлось продолжить выступление, не удавшись уйти от назойливости пса.

Отстав от одного, хвостатый друг человека приставал и к другим исполнителям, становясь, таким образом, одним из «персонажей» спектакля. Артистам надо отдать должное, что они не поддались на «провокации» бордер-колли и продолжали исполнять свои оперные партии, оставаясь в русле оперной постановки.

Не удивительно, что количество просмотров видеоролика с этим инцидентом в Сети зашкаливает. На записи слышен смех как из зрительного зала, так и из-за кулис.

Прошлым летом также сообщалось, что собака породы лабрадор вышла на подмостки в турецком Эфесе во время выступления Венского камерного оркестра, расположилась у ног одного из оркестрантов, зевнула, и продолжила слушать симфоническую музыку.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 21:40
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