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Анастасия Волочкова начала отмечать 8 Марта

Анастасия Волочкова, выложив новое фото, подогрела слухи касательно расставания с очередным любовником. Балерина показала дорогой подарок от фаната и сказала, что начинает отмечать восьмое марта.

Анастасия Волочкова начала отмечать 8 Марта

Анастасия уже отмечает Международный женский день, а также принимает подарки от многочисленных фанатов. Фолловеры танцовщицы заметили, что в Instagram пропал её фаворит - Михаил, а сама она позирует без юбки с красивым букетом красных роз.

Одни подписчики начали спрашивать у балерины, «где Миша» и неужели сейчас у неё появился новый поклонник. Другие заявили, что восьмого марта поздравляют любимых женщин, при этом седьмого – любовниц. Одна их фанаток посоветовала Анастасии сделать другой снимок, так как на этом снимке видно только туфли и розы. Публикация в течение часа сумела собрать более 4 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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