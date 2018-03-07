Анастасия Волочкова начала отмечать 8 Марта

Анастасия уже отмечает Международный женский день, а также принимает подарки от многочисленных фанатов. Фолловеры танцовщицы заметили, что в Instagram пропал её фаворит - Михаил, а сама она позирует без юбки с красивым букетом красных роз.Одни подписчики начали спрашивать у балерины, «где Миша» и неужели сейчас у неё появился новый поклонник. Другие заявили, что восьмого марта поздравляют любимых женщин, при этом седьмого – любовниц. Одна их фанаток посоветовала Анастасии сделать другой снимок, так как на этом снимке видно только туфли и розы. Публикация в течение часа сумела собрать более 4 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев.