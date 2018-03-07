В РФ отзывают 3,3 тыс. Chrysler 300 и Jeep Grand Cherokee
Компанией «ЭфСиЭй Рус», являющейся отечественным офисом FCA Group, сообщается, что в РФ вскоре начнётся отзывная масштабная кампания. Она затронет 3 306 автоверсий Chrysler 300, а также Jeep Grand Cherokee.
Причиной отзыва являются неисправные диоды, влияющие на работу двигателя, дополнительного оборудования. Проблемные авто реализовали с 2010 по 2017 г.г. С VIN-номерами версий можно ознакомиться в рамках портала Росстандарта. Разработчиками отмечается, что причиной отзыва версий Chrysler 300, Jeep Grand Cherokee является возможная неисправность диодов непосредственно в генераторе. Это может приводить к перегреву электроусилителя рулевого управления.
Генератор в случае выхода из строя не сможет выдавать необходимый требуемый объём энергии. Это приведёт к остановке мотора, прекращению работы оборудования. Владельцев рассматриваемых транспортных средств про отзыв проинформируют по телефону либо письменно.
Причиной отзыва являются неисправные диоды, влияющие на работу двигателя, дополнительного оборудования. Проблемные авто реализовали с 2010 по 2017 г.г. С VIN-номерами версий можно ознакомиться в рамках портала Росстандарта. Разработчиками отмечается, что причиной отзыва версий Chrysler 300, Jeep Grand Cherokee является возможная неисправность диодов непосредственно в генераторе. Это может приводить к перегреву электроусилителя рулевого управления.
Генератор в случае выхода из строя не сможет выдавать необходимый требуемый объём энергии. Это приведёт к остановке мотора, прекращению работы оборудования. Владельцев рассматриваемых транспортных средств про отзыв проинформируют по телефону либо письменно.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:30