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Виктория Романец шокировала подписчиков странной складкой на груди

Не так давно знаменитая экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец в пух и в прах раскритиковала замечания хейтеров.

Виктория Романец шокировала подписчиков странной складкой на груди

Девушке не понравилась критика от пользователей Сети, которая затрагивала недостатки ее внешности. Однако это не помешало злопыхателям снова найти повод докопаться до обиженной экс-участницы телестройки.

На своем новом снимке Виктория изображена в спортзале. Внимание многих Интернет-пользователей привлекла складка, образовавшаяся между ее грудей. Ненавистники заявили, что это последствия постоянных уколов красоты, а в частности маммопластики.

Виктория Романец шокировала подписчиков странной складкой на груди
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:22
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