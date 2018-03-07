Виктория Романец шокировала подписчиков странной складкой на груди

Девушке не понравилась критика от пользователей Сети, которая затрагивала недостатки ее внешности. Однако это не помешало злопыхателям снова найти повод докопаться до обиженной экс-участницы телестройки.На своем новом снимке Виктория изображена в спортзале. Внимание многих Интернет-пользователей привлекла складка, образовавшаяся между ее грудей. Ненавистники заявили, что это последствия постоянных уколов красоты, а в частности маммопластики.