Виктория Романец шокировала подписчиков странной складкой на груди
Не так давно знаменитая экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец в пух и в прах раскритиковала замечания хейтеров.
Девушке не понравилась критика от пользователей Сети, которая затрагивала недостатки ее внешности. Однако это не помешало злопыхателям снова найти повод докопаться до обиженной экс-участницы телестройки.
На своем новом снимке Виктория изображена в спортзале. Внимание многих Интернет-пользователей привлекла складка, образовавшаяся между ее грудей. Ненавистники заявили, что это последствия постоянных уколов красоты, а в частности маммопластики.
Девушке не понравилась критика от пользователей Сети, которая затрагивала недостатки ее внешности. Однако это не помешало злопыхателям снова найти повод докопаться до обиженной экс-участницы телестройки.
На своем новом снимке Виктория изображена в спортзале. Внимание многих Интернет-пользователей привлекла складка, образовавшаяся между ее грудей. Ненавистники заявили, что это последствия постоянных уколов красоты, а в частности маммопластики.