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Новый KIA Stinger GT анонсирован в особой версии Atlantica

Новый автомобиль KIA Stinger GT получил специальную версию Atlantica, она отличается некоторыми особенностями интерьера и экстерьера. Спортивный фастбек в модификации Atlantica будет выпущен лимитированной партией в количестве 500 единиц.

Новый KIA Stinger GT анонсирован в особой версии Atlantica


Представители компании KIA рассекретили внешность спортивного автомобиля KIA Stinger GT Atlantica, построенный на основе Stinger GT2 AWD. Официальная презентация нового автомобиля состоится в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, а в продажу автомобиль поступит летом этого года.

Автомобиль KIA Stinger GT Atlantica от стандартной версии отличается синим цветом колера Deep Chroma и особыми 19-дюймовыми колёсными дисками, а также на кузове имеется шильдик, указывающий на редкую модель. В интерьере фастбека имеется обивка из кожи Nappa цвета Espresso Brown и вставки из чёрной замши.

В оснащение новинки теперь входят такие опции, как беспроводная зарядка для смартфонов, камера кругового обзора, обогрев всех сидений. О стоимости автомобиля станет известно ближе к старту продаж.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:10
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