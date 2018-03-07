Новый KIA Stinger GT анонсирован в особой версии Atlantica

Представители компании KIA рассекретили внешность спортивного автомобиля KIA Stinger GT Atlantica, построенный на основе Stinger GT2 AWD. Официальная презентация нового автомобиля состоится в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, а в продажу автомобиль поступит летом этого года.Автомобиль KIA Stinger GT Atlantica от стандартной версии отличается синим цветом колера Deep Chroma и особыми 19-дюймовыми колёсными дисками, а также на кузове имеется шильдик, указывающий на редкую модель. В интерьере фастбека имеется обивка из кожи Nappa цвета Espresso Brown и вставки из чёрной замши.В оснащение новинки теперь входят такие опции, как беспроводная зарядка для смартфонов, камера кругового обзора, обогрев всех сидений. О стоимости автомобиля станет известно ближе к старту продаж.