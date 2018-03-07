Съемки о Армене Джигарханяне закончились сердечным приступом

О страшном инциденте, рассказала Элина Мазур. Женщина поведала, что во время съемок программы "На самом деле", Цымбалюк-Романовская в нетрезвом виде избила Марка Рудинштейна. После этого мужчину с сердечным приступом госпитализировали в городскую больницу.Продюсер написал письмо Первому каналу, в котором попросил не выпускать в эфир данную программу. Элина Мазур поведала, что бывшая супруга Джигарханяна - Цымбалюк-Романовская подписала крупный контракт с Первым каналом, и теперь находится под его защитой. По некоторым данным, телепрограмма "На самом деле" всё же выйдет в эфир со всеми героями и жутким скандалом на съемках.