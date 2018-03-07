Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ на мазут помог эффективно сэкономить газ
Мазут для тепловых станций Украины стал спасительным топливом, избавивший от газовой зависимости. Об этом сообщил Игорь Насалик, глава энергетического ведомства Украины.
До начала 2018 Украина перевела свои ТЭЦ на мазут вместо использования природного газа. Это дало наибольший эффект экономии в дни газового кризиса. Об этом рассказал Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины. Таким образом, ежесуточно украинские потребители стали потреблять на 25 млн м3 газа меньше (-14%), по сравнению с началом марта прошлого года. Среди лидеров по экономии: Харьков, Киев, Кременчуг, Кривой Рог. Одновременно, чтобы ослабить "газовый диктат России"" оборудование на электростанциях переведено с газа на электричество.
Стокгольмский суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,6 миллиарда штрафа за недогрузку газа на транзит, но с учетом более раннего вердикта по соглашению Тимошенко-Путин, российский монополист должен выплатить $2,6 миллиарда. "Газпром" начал в ответ процедуру расторжения всех контрактов с "Нафтогазом" на поставку и перекачку газа украинскими газопроводами. Недовольство нефтепромышленников и правительства России с 90-х годов вызывало неодобрение позиция Украины, которая не желало передавать в аренду или в собственность россиянам всю газотранспортную систему страны.
До начала 2018 Украина перевела свои ТЭЦ на мазут вместо использования природного газа. Это дало наибольший эффект экономии в дни газового кризиса. Об этом рассказал Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины. Таким образом, ежесуточно украинские потребители стали потреблять на 25 млн м3 газа меньше (-14%), по сравнению с началом марта прошлого года. Среди лидеров по экономии: Харьков, Киев, Кременчуг, Кривой Рог. Одновременно, чтобы ослабить "газовый диктат России"" оборудование на электростанциях переведено с газа на электричество.
Стокгольмский суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,6 миллиарда штрафа за недогрузку газа на транзит, но с учетом более раннего вердикта по соглашению Тимошенко-Путин, российский монополист должен выплатить $2,6 миллиарда. "Газпром" начал в ответ процедуру расторжения всех контрактов с "Нафтогазом" на поставку и перекачку газа украинскими газопроводами. Недовольство нефтепромышленников и правительства России с 90-х годов вызывало неодобрение позиция Украины, которая не желало передавать в аренду или в собственность россиянам всю газотранспортную систему страны.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:50