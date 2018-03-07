Либерж Кпадону наглядно показала, как бездарно можно провести важные годы своей жизни

Зрители телестройки никогда не были равнодушны к этой девушке. Одни откровенно ее недолюбливали, называя лицемеркой и обманщицей, другие - не чаяли в ней души.С момента ухода Либерж реалити-шоу сильно изменилось, чего не отрицает и она сама, поскольку сейчас наблюдает за съемочным процессом изнутри, являясь закадровым работником.Уже отвыкнув от жизни под постоянным взором камер и операторов, она с радостью вспоминает свое участие, ведь тогда еще ценились настоящие чувства и эмоции, а о сценариях вообще даже никто не говорил.Однако далеко не все фанаты проекта согласны с тем, что у Кпадону было счастливое пребывание в периметре, и что она с достоинством прошла все испытания, поскольку большинство запомнило ее как любительницу алкоголя, которую заставили выйти замуж за Евгения Руднева.При этом, по мнению некоторых зрителей, девушка отлично продемонстрировала, как можно бездарно потратить лучшие годы в своей жизни, сидя на проекте вместо того, чтобы учиться в университете или развивать свои вокальные способности.