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Либерж Кпадону наглядно показала, как бездарно можно провести важные годы своей жизни

Бывшая участница «Дома-2» Либерж Кпадону до сих пор считается одной из самых ярких персонажей телепроекта, которая дважды пыталась построить любовь и выиграла в конкурсе «Человек года», получив в награду автомобиль.

Зрители телестройки никогда не были равнодушны к этой девушке. Одни откровенно ее недолюбливали, называя лицемеркой и обманщицей, другие - не чаяли в ней души.

Либерж Кпадону наглядно показала, как бездарно можно провести важные годы своей жизни

С момента ухода Либерж реалити-шоу сильно изменилось, чего не отрицает и она сама, поскольку сейчас наблюдает за съемочным процессом изнутри, являясь закадровым работником.

Уже отвыкнув от жизни под постоянным взором камер и операторов, она с радостью вспоминает свое участие, ведь тогда еще ценились настоящие чувства и эмоции, а о сценариях вообще даже никто не говорил.

Либерж Кпадону наглядно показала, как бездарно можно провести важные годы своей жизни

Однако далеко не все фанаты проекта согласны с тем, что у Кпадону было счастливое пребывание в периметре, и что она с достоинством прошла все испытания, поскольку большинство запомнило ее как любительницу алкоголя, которую заставили выйти замуж за Евгения Руднева.

При этом, по мнению некоторых зрителей, девушка отлично продемонстрировала, как можно бездарно потратить лучшие годы в своей жизни, сидя на проекте вместо того, чтобы учиться в университете или развивать свои вокальные способности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:57
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