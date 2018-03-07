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Флагман Renault Talisman получил мотор от Megane RS

Компания Renault представила «подогретую» версию из семейства Talisman под названием S-Edition. Новый автомобиль выйдет в кузове седан и универсал, которые будут комплектоваться силовым агрегатом от Megane RS.

Флагман Renault Talisman получил мотор от Megane RS


В частности, в качестве силовой установки новинки выступит 1,8-литровый агрегат производительностью 225 лошадиных сил при 300 Нм крутящего момента. На пару с двигателем трудится роботизированная коробка передач на 7 ступеней с двумя сцеплениями. Этот же двигатель установлен на Renault Megane RS однако он выдаёт 280 «лошадей» при крутящем моменте 390 Нм.

Автомобиль Renault Talisman производители наделили адаптивными амортизаторами, полноуправляемым шасси, алюминиевыми накладками на педалях, кожаной отделкой салона и светодиодными фарами головного света.

Первый автомобиль Renault Talisman был представлен в 2015 году. В модельном ряду производителя модель заменила семейство Laguna.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:28
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