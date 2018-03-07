Алиана Устиненко оскорбила семьи Ольги Гажиенко и Антона Гусева

«И у Гусева, и у Гажиенко видно, что дети не ходят в сад. Замкнутые и не так развиты, как другие. Прям видно, особенно по Даниэлю», - рассказывала звезда своим подругам.

«Эти слова - полная чушь. Оля каждый день занимается с Кирюшей, в свои четыре года он уже читает и считает, катается на коньках, лыжах, двухколесном велосипеде. Когда я увидела эти сообщения, попросила ее перезвонить мне, но Алиана сначала не ответила. А позже написала, что ей очень стыдно, и она раскаивается», - рассказала Ирина Александровна.

В одном из своих сообщений Алиана неласково отозвалась о сыновьях Антона Гусева и Ольги Гажиенко. После этого Ирина Агибалова решила встать на защиту своей дочери и внукаНе так давно в Сети появились фотографии переписки Алианы Устиненко с своими подругами. Как стало известно из этих бесед, бывшая участница телепроекта была весьма резка в высказываниях, обсуждая бывших коллег по цеху. Оказалось, что девушка негативно высказалась по отношению семей Ольги Гажиенко и Антона Гусева.Ирина Агибалова, узнав об этом инциденте, была крайне удивлена. Она даже подумать не могла, что Алиана способна оскорбить детей. Известная «телебабушка» опровергла слова бывшей коллеги по реалити-шоу «Дом-2».Напоминаем, что ранее в Сети обсуждалась переписка, в которой Алиана рассказала, что не хотела идти на свадьбу Александры Артемовой и Евгения Кузина, хотя они звали ее на торжество. Устиненко писала подругам о причинах, в связи с чем не пойдет на мероприятие.