Алиана Устиненко оскорбила семьи Ольги Гажиенко и Антона Гусева
На просторах Сети продолжают активно обсуждать личную переписку знаменитой экс-участницы реалити-шоу «Дом-2».
В одном из своих сообщений Алиана неласково отозвалась о сыновьях Антона Гусева и Ольги Гажиенко. После этого Ирина Агибалова решила встать на защиту своей дочери и внука
Не так давно в Сети появились фотографии переписки Алианы Устиненко с своими подругами. Как стало известно из этих бесед, бывшая участница телепроекта была весьма резка в высказываниях, обсуждая бывших коллег по цеху. Оказалось, что девушка негативно высказалась по отношению семей Ольги Гажиенко и Антона Гусева.
Ирина Агибалова, узнав об этом инциденте, была крайне удивлена. Она даже подумать не могла, что Алиана способна оскорбить детей. Известная «телебабушка» опровергла слова бывшей коллеги по реалити-шоу «Дом-2».
Напоминаем, что ранее в Сети обсуждалась переписка, в которой Алиана рассказала, что не хотела идти на свадьбу Александры Артемовой и Евгения Кузина, хотя они звали ее на торжество. Устиненко писала подругам о причинах, в связи с чем не пойдет на мероприятие.
В одном из своих сообщений Алиана неласково отозвалась о сыновьях Антона Гусева и Ольги Гажиенко. После этого Ирина Агибалова решила встать на защиту своей дочери и внука
Не так давно в Сети появились фотографии переписки Алианы Устиненко с своими подругами. Как стало известно из этих бесед, бывшая участница телепроекта была весьма резка в высказываниях, обсуждая бывших коллег по цеху. Оказалось, что девушка негативно высказалась по отношению семей Ольги Гажиенко и Антона Гусева.
«И у Гусева, и у Гажиенко видно, что дети не ходят в сад. Замкнутые и не так развиты, как другие. Прям видно, особенно по Даниэлю», - рассказывала звезда своим подругам.
Ирина Агибалова, узнав об этом инциденте, была крайне удивлена. Она даже подумать не могла, что Алиана способна оскорбить детей. Известная «телебабушка» опровергла слова бывшей коллеги по реалити-шоу «Дом-2».
«Эти слова - полная чушь. Оля каждый день занимается с Кирюшей, в свои четыре года он уже читает и считает, катается на коньках, лыжах, двухколесном велосипеде. Когда я увидела эти сообщения, попросила ее перезвонить мне, но Алиана сначала не ответила. А позже написала, что ей очень стыдно, и она раскаивается», - рассказала Ирина Александровна.
Напоминаем, что ранее в Сети обсуждалась переписка, в которой Алиана рассказала, что не хотела идти на свадьбу Александры Артемовой и Евгения Кузина, хотя они звали ее на торжество. Устиненко писала подругам о причинах, в связи с чем не пойдет на мероприятие.