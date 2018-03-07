Фото Алёны Шишковой в купальнике свели с ума её поклонников

Некоторые подписчики предположили, что в помещении, в котором происходила съемка, было прохладно и это незамедлительно отразилось на Алёне. Именно из-за этого модель предстала перед общественностью с торчащими сосками. Другие фолловеры отметили, что Шишкова совсем не взяла во внимание то, что она мама подрастающей девочки и её откровенные фотосессии стали тому первостепенным доказательством.Поклонники считают, что Алёне, похожей сейчас на куклу Барби, стоит остепениться, при этом начать думать о дочери. Однако фото в течение трёх часов сумело собрать более 115 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 450 комментариев от фанатов знаменитости.