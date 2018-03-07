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Фото Алёны Шишковой в купальнике свели с ума её поклонников

Алёна Шишкова, являющаяся бывшей возлюбленной рэп-исполнителя Тимати, без стеснения откровенно позирует для фотографий. На новой публикации светская львица запечатлена в купальнике, через который "просвечивали" соски. Фанаты начали писать знаменитости вульгарные и лестные комментарии.

Фото Алёны Шишковой в купальнике свели с ума её поклонников

Некоторые подписчики предположили, что в помещении, в котором происходила съемка, было прохладно и это незамедлительно отразилось на Алёне. Именно из-за этого модель предстала перед общественностью с торчащими сосками. Другие фолловеры отметили, что Шишкова совсем не взяла во внимание то, что она мама подрастающей девочки и её откровенные фотосессии стали тому первостепенным доказательством.

Поклонники считают, что Алёне, похожей сейчас на куклу Барби, стоит остепениться, при этом начать думать о дочери. Однако фото в течение трёх часов сумело собрать более 115 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 450 комментариев от фанатов знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:40
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