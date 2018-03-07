АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Ирина Юрьева сообщила, что тайцы добавляют в еду усилитель вкуса, из-за которого она набрала лишние килограммы

Ирина Юрьева поправилась из-за усилителя вкуса, который добавляют тайцы.

Ирина Юрьева сообщила, что тайцы добавляют в еду усилитель вкуса, из-за которого она набрала лишние килограммы


Актриса Илана Юрьева откровенно призналась, что во время отдыха в Таиланде она постоянно хотела есть. Девушка не обращала никакого внимания на это, пока на ее идеальной фигуре не появился небольшой животик. Илана не понимала, как такое могло произойти, ведь она регулярно занималась спортом, много плавала и совершала пешие прогулки.

После этого артистка решила внимательно следить за тем, какую пищу она принимает на отдыхе. Юрьева в своем меню никогда не употребляет майонез, чипсы, фастфуды, сладости, а сахар ей пришлось заменить медом. Поэтому на отдыхе она питалась исключительно морепродуктами, свежеприготовленным мясом, зеленью и фруктами.

После того, как она проанализировала происходящее, то обнаружила причину набора лишнего веса. А все дело в том, что тайцы любят добавлять в пищу усилитель вкуса, который возбуждает аппетит. Делают они это не для того, чтобы раскормить туристов, а потому что так у них принято, так же как любим мы солить и перчить блюда.

Вернувшись домой, у Иланы имелись еще три лишних килограмма, от которых она планирует избавиться в самое ближайшее время.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий «Оскара» ответил Трампу на слова о
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Просмотреть все новости