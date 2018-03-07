Ирина Юрьева сообщила, что тайцы добавляют в еду усилитель вкуса, из-за которого она набрала лишние килограммы

Актриса Илана Юрьева откровенно призналась, что во время отдыха в Таиланде она постоянно хотела есть. Девушка не обращала никакого внимания на это, пока на ее идеальной фигуре не появился небольшой животик. Илана не понимала, как такое могло произойти, ведь она регулярно занималась спортом, много плавала и совершала пешие прогулки.После этого артистка решила внимательно следить за тем, какую пищу она принимает на отдыхе. Юрьева в своем меню никогда не употребляет майонез, чипсы, фастфуды, сладости, а сахар ей пришлось заменить медом. Поэтому на отдыхе она питалась исключительно морепродуктами, свежеприготовленным мясом, зеленью и фруктами.После того, как она проанализировала происходящее, то обнаружила причину набора лишнего веса. А все дело в том, что тайцы любят добавлять в пищу усилитель вкуса, который возбуждает аппетит. Делают они это не для того, чтобы раскормить туристов, а потому что так у них принято, так же как любим мы солить и перчить блюда.Вернувшись домой, у Иланы имелись еще три лишних килограмма, от которых она планирует избавиться в самое ближайшее время.