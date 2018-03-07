Ведущий «Оскара» ответил Трампу на слова о последней звезде

Ранее Дональд Трамп интерпретировал в своем Твиттере самый низкий уровень телевизионных просмотров церемонии тем, что, мол, в Голливуде и звезд-то не осталось, кроме, что разве самого Трампа – вашего президента. Добавил, что – шутка, конечно.Но Джимми Киммел не удержался, чтобы не отреагировать на «звездную недостаточность» в Голливуде. В соцсетях он поблагодарил Трампа за сделанное им замечание, назвав его, при этом, президентом с самым низким рейтингом.Относительно же снижения телевизионных просмотров церемонии вручения «Оскар» (в этом году – менее 30 млн зрителей), то это уже современная тенденция, касающаяся не только «Оскара». Рейтинги крупнейших телевизионных трансляций снижаются и у Грэмми», и «Эмми», и «Злотого глобуса», и других шоу. Причина – появление на медиарынке компании Netflix, которая поставляет фильмы и другую телепродукцию на основе потокового мультимедиа.