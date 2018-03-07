Netflix представил полный трейлер сериала «Затерянные в космосе»

В основе сюжета лежит история семьи, которая решила колонизировать другую планету. Для этого она прошла тесты и необходимую подготовку, а затем отправилась на поиск потенциального дома. В ходе экспедиции люди потерпели аварию, и они потерялись во вселенной.В итоге семью закидывает на пригодную для жизни планету, на которой им придется бороться за свое выживание. Также на видео можно наблюдать, как колонисты встречаются с инопланетянином, по виду которого сложно узнать, робот он или какая-то живность.Показ проекта стартует 13 апреля текущего года. Зрителям представят 10 серий.