АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Netflix представил полный трейлер сериала «Затерянные в космосе»

На официальном канале Netflix на сайте видеохостинга Youtube появился полноценный трейлер нового сериала «Затерянные в космосе». Данный проект является перезапуском старой версии, которая была выпущена в 60-х годах в США.

Netflix представил полный трейлер сериала «Затерянные в космосе»


В основе сюжета лежит история семьи, которая решила колонизировать другую планету. Для этого она прошла тесты и необходимую подготовку, а затем отправилась на поиск потенциального дома. В ходе экспедиции люди потерпели аварию, и они потерялись во вселенной.

В итоге семью закидывает на пригодную для жизни планету, на которой им придется бороться за свое выживание. Также на видео можно наблюдать, как колонисты встречаются с инопланетянином, по виду которого сложно узнать, робот он или какая-то живность.



Показ проекта стартует 13 апреля текущего года. Зрителям представят 10 серий.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Ученые создали алгоритмы для сверхоборотных
Просмотреть все новости