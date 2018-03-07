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Ирина Дубцова отметила 12-летие своего сыны с большим размахом

У сына Ирины Дубцовой на днях был день рождения, ему исполнилось 12 лет.

Ирина Дубцова отметила 12-летие своего сыны с большим размахом


На днях сын знаменитой исполнительницы Ирины Дубцовой ответил день рождения, ему исполнилось 12 лет. Праздник проходил в одном из знаменитых караоке-клубов столицы. На празднование были приглашены школьные друзья Артема из Ломоносовской школы.

Зал ресторана красиво украсили гирляндами из воздушных шариков, а столы ломились от многочисленных сладостей, а ужин был представлен необычными блюдами от шеф-повара. На мероприятии все гости проходили всевозможные квесты на тему футбола, рисовали картины и даже посмотрели мастер-класс с реальными футболистами.

Самым интересным этапом квеста был граффити – рисунки. В зал внесли большой баннер, и друзья наследника баллончиками с краской могли рисовать пожелания имениннику. Подарок оказался слишком ярким и очень понравился сыну Дубцовой.

В конце праздника было два огромных эксклюзивных торта, которые были выполнены специально для ее сына Артема. Один из тортов решили сделать в виде большой футболки, на которой было написано «12». А пока главный виновник торжества задувал свечи, его товарищи поздравляли с именинами и громко аплодировали.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:10
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