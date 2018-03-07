Ирина Дубцова отметила 12-летие своего сыны с большим размахом

На днях сын знаменитой исполнительницы Ирины Дубцовой ответил день рождения, ему исполнилось 12 лет. Праздник проходил в одном из знаменитых караоке-клубов столицы. На празднование были приглашены школьные друзья Артема из Ломоносовской школы.Зал ресторана красиво украсили гирляндами из воздушных шариков, а столы ломились от многочисленных сладостей, а ужин был представлен необычными блюдами от шеф-повара. На мероприятии все гости проходили всевозможные квесты на тему футбола, рисовали картины и даже посмотрели мастер-класс с реальными футболистами.Самым интересным этапом квеста был граффити – рисунки. В зал внесли большой баннер, и друзья наследника баллончиками с краской могли рисовать пожелания имениннику. Подарок оказался слишком ярким и очень понравился сыну Дубцовой.В конце праздника было два огромных эксклюзивных торта, которые были выполнены специально для ее сына Артема. Один из тортов решили сделать в виде большой футболки, на которой было написано «12». А пока главный виновник торжества задувал свечи, его товарищи поздравляли с именинами и громко аплодировали.