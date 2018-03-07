Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в 2,9 балла

В источнике указывается на тот факт, что за неделю сериал потерял 20% аудитории. Впервые такой результат продемонстрировала серия «Wildfire» из первой сезона, которая получила менее трех баллов. Таким образом, 10-я серия текущего сезона привлекла внимание только 6,8 млн. людей.Также стоит отметить, что первая серия восьмого сезона «Ходячих мертвецов» получила самые низкие отметки за последние 5 лет существования проекта.Тем не менее, это не мешает сериалу оставаться в числе лидеров в списке самых популярных шоу на американском телевидении.