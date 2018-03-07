Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в 2,9 балла
Как сообщается в издании Variety, 10-я серия восьмого сезона сериала «Ходячие мертвецы» получила рейтинг в 2,9 балла от аудитории 18-49 лет. Отмечается, что это худший показатель со времени выхода проекта на экраны.
В источнике указывается на тот факт, что за неделю сериал потерял 20% аудитории. Впервые такой результат продемонстрировала серия «Wildfire» из первой сезона, которая получила менее трех баллов. Таким образом, 10-я серия текущего сезона привлекла внимание только 6,8 млн. людей.
Также стоит отметить, что первая серия восьмого сезона «Ходячих мертвецов» получила самые низкие отметки за последние 5 лет существования проекта.
Тем не менее, это не мешает сериалу оставаться в числе лидеров в списке самых популярных шоу на американском телевидении.
В источнике указывается на тот факт, что за неделю сериал потерял 20% аудитории. Впервые такой результат продемонстрировала серия «Wildfire» из первой сезона, которая получила менее трех баллов. Таким образом, 10-я серия текущего сезона привлекла внимание только 6,8 млн. людей.
Также стоит отметить, что первая серия восьмого сезона «Ходячих мертвецов» получила самые низкие отметки за последние 5 лет существования проекта.
Тем не менее, это не мешает сериалу оставаться в числе лидеров в списке самых популярных шоу на американском телевидении.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30