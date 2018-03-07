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Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем

По неофициальным данным, компания Sony может представить в этом году новый смартфон, который получит высокотехнологичный 4К-дисплей. Ожидается, что устройство будет в линейке флагманов.

Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем


Отмечается, что в новом девайсе от компании Sony пользователи смогут насладиться разрешением стандарта 4К+, то есть 4320 × 2160 пикселей. При этом соотношение сторон дисплея составит 18:9. Диагональ матрицы должна быть на уроне 5,5 дюйма. Чтобы следовать модным тенденциям, разработчики сделают смартфон безрамочным и наделят его возможностью поддерживать HDR.

В аппаратной основе окажется процессор Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385. Одна половина обеспечит работу на частоте до 2,8 ГГц, а вторая – на частоте до 1,8 ГГц. Также систему дополнят графическим чипом Adreno 630.

Выделяются такие опции как Wi-Fi 802.11ac 2x2 MU-MIMO, Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ad. Для 4G установят чип Snapdragon X20 LTE.

Представить новинку могут на IFA 2018.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:20
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