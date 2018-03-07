Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом

Машину наделили новой хромированной решёткой, затемнёнными передними осветителями, указателями поворотов на боковых автомобильных зеркалах. В базовом оснащении авто, начиная с SE-комплектации, модель получит легкосплавные 16-, 17-, 18 – дюймовые легкосплавные дисками и светодиодную оптику. Покупателям для персонализации предлагаются разные опции, задний и передний бампер в расцветку кузова, цветные вставки, а также многое другое. Доступной будет премиальная акустика Bose, отличающаяся встроенными динамиками в подголовник водительского кресла.Обновленное авто наделили новым экраном мультимедийной приборной панели, перетянутым кожаным рулём. Новинка презентована в рамках Женевского мотор-шоу. Кроссовер на рынке РФ должен появиться летом.