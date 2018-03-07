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ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C для архитектуры Intel Gemini Lake

Компания ASUS презентовала свою новую материнскую плату Prime J4005I-C. Она позволит создавать системную архитектуру Intel Gemini Lake.

ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C для архитектуры Intel Gemini Lake


Prime J4005I-C – это компактная плата Mini-ITX, в основе которой уже с самого начала работает процессор Celeron J4005. Чип основан на двух ядрах с тактовой частотой 2 ГГц, но в режиме разгона этот показатель растет до 2,7 ГГц. К нему прилагается графический ускоритель Intel UHD Graphics 600 на 700 МГц. Все это охлаждается с помощью пассивной теплоотводящей пластины.

В плату можно интегрировать модуль ОЗУ DDR4-2400/2133 до 8 Гб, при этом там имеется сразу два слота. В интерфейсе предлагаются порты для установки двух накопителей с разъемом SATA 3.0 и М.2. Также в системе есть выход для сети Realtek RTL8111H Gigabit LAN и звука Realtek ALC887-VD2.

Приятной опцией является технология 5X Protection II, которая убережет микросхемы от электрических перегрузок. К материнской плате Prime J4005I-C пользователь сможет подключить носители и устройства через USB 3.0 и USB 2.0.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:40
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