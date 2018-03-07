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Дмитрий Шепелев принял участие в съемках рекламного ролика накануне 8 марта

Дмитрий Шепелев снялся в рекламном ролике накануне 8 марта.

Дмитрий Шепелев принял участие в съемках рекламного ролика накануне 8 марта


Дмитрий Шепелев принимал участие в съемках рекламного ролика, который был опубликован в Интернете накануне 8 марта. Ведущий призвал представителей сильной половины порадовать женщин оригинальными поздравлениями. Например, снять видеоролик, сделать фотоколлаж из воспоминаний или сделать фото подарка, который был смастерен своими руками. А лучшие работы определит жюри.

Видео начинается с того, что ведущий собирает стол без инструкции и поздравляет представительниц прекрасного пола с праздником. Позже к нему в гости приходит незнакомка со светлыми волосами. Дмитрий преподносит ей букет цветов и открывает шампанское. Потом бокалы летят на пол, а собранный стол разваливается. Можно сделать вывод, что герои предаются страсти.

Фанатам Шепелева безумно понравилось это видео и подняло настроение. Но другая часть пользователей осудила Дмитрия за провокационное видео. На защиту ему пришли другие пользователи Сети, которые предложили всем успокоиться, ведь этот ролик постановочный.

Стоит напомнить, что Дмитрию приписывают роман с Екатериной Тулуповой. Молодых людей несколько раз видели вместе на массовых мероприятиях.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:36
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