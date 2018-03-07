В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть погибшие

На борту находилось девять человек одного из подразделений спецслужб Погранслужбы. Вертолет рухнул ночью, 7 марта, в горах у села Хильдехарой в Итум-Калинском районе на юге Чечни. Причины крушения не известны, данные постоянно уточняются.К месту крушения подтягивают спасателей и оперативные службы.