В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть погибшие
По данным источника из правоохранительных органов Чеченской республики, погибли как минимум пять человек. Вертолет был приписанный к Пограничной службе ФСБ Российской Федерации.
На борту находилось девять человек одного из подразделений спецслужб Погранслужбы. Вертолет рухнул ночью, 7 марта, в горах у села Хильдехарой в Итум-Калинском районе на юге Чечни. Причины крушения не известны, данные постоянно уточняются.
К месту крушения подтягивают спасателей и оперативные службы.
На борту находилось девять человек одного из подразделений спецслужб Погранслужбы. Вертолет рухнул ночью, 7 марта, в горах у села Хильдехарой в Итум-Калинском районе на юге Чечни. Причины крушения не известны, данные постоянно уточняются.
К месту крушения подтягивают спасателей и оперативные службы.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 18:30