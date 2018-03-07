Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её фаната

Хилькевич поведала, что вместе с популярностью, у неё появилась масса фанатов, часть которых ведёт себя не очень хорошим образом. Например, агенту актрисы неоднократно звонили мужчины и просили за деньги организовать им встречу с Анной. Причем намерения у поклонников были явно «нездоровые».По мнению Хилькевич, такие фанаты - настоящие террористы. По словам Анны, от внимания поклонников страдает как она сама, так и её близкие и родные люди. В частности, её супруг – бизнесмен Артур Волков. Актриса из-за происходящего сильно нервничает. Стоит напомнить, Хилькевич и Волков сыграли свадьбу в 2015 году в августе.