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Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её фаната

Анна Хилькевич, являющаяся известной актрисой, рассказала об обратной стороне жизни знаменитостей. Одна из самых привлекательных отечественных артисток, призналась, что часто её внешний вид доставляет ей проблемы.

Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её фаната

Хилькевич поведала, что вместе с популярностью, у неё появилась масса фанатов, часть которых ведёт себя не очень хорошим образом. Например, агенту актрисы неоднократно звонили мужчины и просили за деньги организовать им встречу с Анной. Причем намерения у поклонников были явно «нездоровые».

По мнению Хилькевич, такие фанаты - настоящие террористы. По словам Анны, от внимания поклонников страдает как она сама, так и её близкие и родные люди. В частности, её супруг – бизнесмен Артур Волков. Актриса из-за происходящего сильно нервничает. Стоит напомнить, Хилькевич и Волков сыграли свадьбу в 2015 году в августе.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:20
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