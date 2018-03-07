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Первый кроссовер Ferrari получит гибридную установку на базе мотора V8

Итальянская компания Ferrari собирается в 2019 году на рынок вывести первый свой кроссовер. SUV получит гибридный производительный двигатель, в основу которого положили бензиновый V8.

Первый кроссовер Ferrari получит гибридную установку на базе мотора V8

Для дебютного кроссовера автобренда разрабатывается абсолютно новая гибридная установка. В основу мотора положат бензиновый V8. Ferrari имеет уже несколько тестовых прототипов современного кроссовера, которые вскоре приступят к испытаниям непосредственно на треке. Примечательным является то, что версия станет 2-ым в истории Ferrari авто, которое применяет «зеленый» двигатель. В данном случае первой моделью является Ferrari La Ferrari, имеющий электродвигатель и V12.

Дебют нового кроссовера состоится в будущем году. SUV на рынке станет конкурентом для современного «супер-кроссовера» типа Lamborghini Urus, и плагин-гибридной версии Bentley Bentayga PHEV. Версия должна разделить алюминиевое шасси с Ferrari GTC4 Lusso.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:10
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