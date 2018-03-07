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Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта клипом про женскую долю

Известный коллектив "Ленинград" поздравил всех женщин с восьмым марта, обнародовав новый клип. Видеоролик был снят на композицию "Не Париж".

Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта клипом про женскую долю

В сюжете клипа, который выложен в рамках Youtube, рассказывается о жизни обычной семейной пары. Супруг, роль которого сыграл Сергей Бурунов, постоянно смотрит телевизор или ходит за пивом, а его жена, которую исполнила Юлия Александрова, между домашними заботами спасает мир. В конце видео, когда персонаж Александровой предотвращает падение метеорита на Землю, супруг сообщает ей, что помыл посуду, на что она ему отвечает - "Ты мой герой".

Новый клип группы "Ленинграда", вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Как обычно, мнения интернет-пользователей разделились. Некоторые похвалил видеоролик, а другие же остались им недовольные. Нашлись также и те, кому именно сам ролик понравился, однако композиция не вызвала каких-либо эмоций.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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