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Пользователи Сети предположили, что Дима Билан надел пуш-ап трусы

Подписчики думают, что на Диме Билане надеты пуш-ап трусы.

Пользователи Сети предположили, что Дима Билан надел пуш-ап трусы


На своей личной страничке в Интернете популярный исполнитель Дима Билан, который сейчас гастролирует туром «Опять 35» пожаловался на недосыпание из-за постоянных переездов и выложил пикантный снимок. Еще певец сообщил, что весь его день уже расписан и сон в эти планы не входит.

На снимке знаменитый певец позирует лежа в кровати. На нем надета серая футболка и трусы, которые привлекли внимание многочисленных поклонников. Пользователи Сети по-разному реагировали на данную публикацию. Одни смеялись, а другие обвиняли артиста в разврате и предположили, что у Билана трусы пуш-ап.

Но большинство фанатов тревожила чрезмерная худоба артиста, которая совершенно ему не идет, и порекомендовали набрать несколько килограмм. А так же советовали сделать перерыв и отдохнуть, а то внешний вид исполнителя, очень уставший и изнеможённый, так не подобает выглядеть настоящему артисту.

Данная публикация мгновенно облетела весь интернет и сумела насобирать за непродолжительный период времени множество лайков и тысячи комментариев, на которые артист решил не отвечать и оставил при себе свои мысли по этому поводу.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:02
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